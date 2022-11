Dani Alves : « Kylian Mbappé est un phénomène qui n'a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus phénomènes que lui. Neymar et Messi sont uniques : ils voient et font des choses que personne ne voit ou ne peut faire. »



