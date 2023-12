IMAGO / xSimonxTraylenx PSI-16962-0083 / Pro Sports Images Na zdjęciu: Denis Zakaria

Ostatnie dwa lata w karierze Denisa Zakarii nie były udane

Szwajcar kompletnie nie poradził sobie w Juventusie i Chelsea

Piłkarz Monaco wspomniał o tych dwóch nieudanych dla niego sezonach

Denis Zakaria: Był to okres, w którym nauczyłem się najwięcej

W letnim okienku transferowym Denis Zakaria zasilił szeregi AS Monaco. Szwajcar od momentu przeprowadzki do Francji prezentuje się solidnie. Do tej pory rozegrał 12 spotkań na boiskach Ligue 1, w których strzelił jednego gola. Zawodnik wreszcie odżył, po tym jak dwa ostatnie sezony były bardzo nieudane w jego wykonaniu. 27-latek nie potrafił się odnaleźć w Juventusie oraz Chelsea.

Denis Zakaria na łamach “RMC Sport” postanowił wrócić do tego okresu. W szczerych słowach opowiedział o tamtych trudnych chwilach.

– Nie było łatwo, ale to był też okres, w którym nauczyłem się najwięcej w karierze. W takich chwilach zdajesz sobie sprawę, że niczego nie możesz brać za pewnik. Jedyne co możesz zrobić, to pracować, by pozostać, tam gdzie jesteś. Teraz daję z siebie wszystko, aby zapomnieć o tych miesiącach, ponieważ dla zawodnika były bardzo trudne – powiedział reprezentant Szwajcarii.

– Kiedy masz małe szanse, nawet bycie gotowym fizycznie niczego nie zmienia. Jesteś psychicznie gotów na grę, ale nie możesz. To również frustrowało, ponieważ widziałem, że zespół nie radził sobie dobrze – dodał.

