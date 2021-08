Lionel Messi od środy 11 sierpnia 2021 będzie zawodnikiem Paris Saint-Germain, to jest już pewne. Tymczasem już od śroody od godziny 9:30 sprzedawane będą koszulki wicemistrzów Francji z nazwiskiem Argentyńczyka.

W środowe przedpołudnie odbędzie się prezentacja Lionela Messiego w PSG

Niejasne jest natomiast, z jakim numerem Argentyńczyk będzie grał w nowej ekipie

BFM Paris sigeruje dwa rozwiązania

Messi nie przejmie numeru Neymara

Lionel Messi zostanie zaprezentowany w nowym klubie o godzinie 11:00. Niemniej kibice PSG już 1,5 godziny wcześniej będą mogli zakupić koszulkę z jego personaliami.

Zawodnik przybył do stolicy Francji we wtorkowe popołudnie. Celem jego wizyty w Paryżu było sfinalizowanie transferu do ekipy Mauricio Pochettino. Messi przeszedł już testy medyczne. Tym samym jego transfer do PSG jest już przesądzony.

Okazuje się jednak, że wciąż nieznany jest numer, z jakim w nowej drużynie będzie występował reprezentant Argentyny. Faktem jest, że Neymar był gotowy odstąpić Messiemu dziesiątkę. Były kapitan FC Barcelony odmówił. W związku z tym francuskie media sugerują, że dwie opcje są brane pod uwagę.

PSG: le maillot de Lionel Messi sera disponible dès ce mercredi pic.twitter.com/PBHOP1fhz4 — BFM Paris (@BFMParis) August 10, 2021

Messi ma wybierać między numerami, które miał w przeszłości. Mowa o 19. i 30. Pierwszy z wymienionych miał w Barcelonie w latach 2006-2008 i od czasu do czasu w reprezentacji Argentyny. Tymczasem z 30. grał w latach 2004-2006, czyli w dwóch pierwszych sezonach w dorosłej drużynie Barcy.

Ciekawostką jest, że numer 30 jest we Francji zastrzeżony dla bramkarzy. Paris Saint-Germain musiałoby w takim przypadku prosić władze Ligue 1 o ustępstwo. Aktualnie w PSG trzydziestka należy do Alexandre Latelliera, czyli jednego z golkiperów obok Keylora Navasa, Gianluigiego Donnarummy, Sergio Rico, czy Denisa Franchiego.

