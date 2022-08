Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik ma nowych rywali do gry w podstawowym składzie. Sytuacja ta rodzi pytania o przyszłość Polaka. Glos na ten temat zabrał jego trener.

Olympique Marsylia ma w kadrze pięciu napastników

Jednym z nich jest Arkadiusz Milik, który zaczął sezon w pierwszym składzie

Zadowolony z Polaka jest jego trener Igor Tudor, który wypowiedział się na temat przyszłości 28-latka

Milik czyni postępy

Arkadiusz Milik został w Marsylii przywitany bardzo entuzjastycznie. Kibice, którzy wspierają Olympique, traktowali Polaka jako spore wzmocnienie. 28-latek z pewnością jest skuteczny, ponieważ strzelił dla francuskiego klubu już 30 goli oraz zaliczył 3 asysty. Milik na dorobek ten pracował od stycznia 2021 roku. W tym czasie Polak zmagał się jednak z problemami zdrowotnymi, o których na szczęście może już zapomnieć, o czym poinformował jego aktualny trener.

– Cieszę się, że Arek jest z nami. Widzę u niego postęp i jestem pewien, że jeszcze się rozwinie. Nie ma już problemu ze ścięgnem, które dokuczało mu w zeszłym sezonie – rzekł Igor Tudor. Opiekun drużyny z Marsylii zabrał też głos na temat przyszłości polskiego snajpera, który od tego lata ma dwóch nowych konkurentów do gry w podstawowym składzie (Alexis Sanchez i Luis Suarez), a łącznie aż czterech. To sprawiło, że wróciły informacje łączące 28-latka z przenosinami do innego klubu.

– Nie będę komentował przyszłości Milika. To wasza praca, dziennikarzy. Ja jako trener widzę, że piłkarz dobrze trenuje i ma jeszcze miejsce na rozwój – wyjaśnił Igor Tudor. Postawił on na Milika w swoim pierwszym oficjalnym meczu jako trener drużyny z Marsylii. Polak spędził na murawie nieco ponad godzinę. Na ławkę udał się bez zdobyczy bramkowej.

Czytaj także: PSG odwróciło wajchę: wzorowe działania na rynku transferowym