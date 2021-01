Przyszłość Kyliana Mbappe to nadal duża zagadka. Reprezentantowi Francji obecna umowa z Paris Saint-Germain wygasa latem przyszłego roku. Piłkarz potwierdził, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie jej ewentualnego przedłużenia.

22-latek nieustannie łączony jest z opuszczeniem Parc des Princes, a najczęściej wymienianym kierunkiem w kwestii jego przyszłości jest Real Madryt. W Paryżu liczą jednak na jego zatrzymanie i prowadzą z nim rozmowy na temat nowego kontraktu. Mbappe na razie nie podjął jednak jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.

Francuz głos w sprawie swojej przyszłości zabrał po piątkowym wygranym 4:0 ligowym meczu z Montpellier. Mbappe wpisał się w nim dwukrotnie na listę strzelców. Jeden z najlepszych napastników na świecie w 17 spotkaniach Ligue 1 w obecnym sezonie zdobył 14 bramek.

– Zastanawiam się nad tym, ponieważ jeżeli złożę podpis i przedłużę swój kontrakt, to zwiążę się na długi czas z Paris Saint-Germain – powiedział Mbappe w pomeczowej rozmowie z telewizją Telefoot. – Jestem tutaj bardzo szczęśliwy. Zawsze byłem. Kibice i klub zawsze mi pomagali i zawsze będę im za to wdzięczny – dodał francuski napastnik.

– Chcę po prostu zastanowić się nad tym, co chcę robić i gdzie chcę być w ciągu najbliższych kilku lat. Cały czas to robię i wiem, że wkrótce będę musiał dokonać wyboru. Gdybym dzisiaj podjął decyzję, to bym o tym powiedział. To nie jest tak, że chcę zyskać na czasie, czy coś w tym stylu. Po prostu nadal się nad tym zastanawiam – kontynuował.

– Nie chcę przedłużać kontraktu, by po roku powiedzieć, że chcę odejść, bo tak naprawdę nie chciałem podpisywać nowej umowy. Jeżeli przedłużę kontrakt, to po to, aby tutaj zostać – dodał napastnik Paris Saint-Germain.

Mbappe piłkarzem PSG jest od sezonu 2017/18. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, rozegrał w jego barach 147 spotkań, zdobywając 106 bramek.