TNT: Neymar na dłużej w PSG

We wtorek po południu brazylijskie media TNT, za pośrednictwem Marcelo Bechlery poinformowały, że Neymar zostanie w Paryżu na dłużej. Gwiazdor stołecznej drużyny do końca tygodnia podpiszę nową umowę, na mocy której będzie reprezentował barwy PSG do sezonu 2025/26.

Efekt Mauricio Pochettino?

Argentyński menadżer zwykł z tego, że wprowadza znakomitą atmosferę podczas treningów, a z największymi gwiazdami potrafi odnaleźć wspólny język. Być może przybycie Pochettino na Parc de Princes wpłynęło dobrze na relacje w szatni i niektórzy piłkarze nadzwyczajnie zmienili zdanie. Przypomnijmy, że w 2019 roku Neymar próbował a wszelką cenę wrócić do Barcelony. W dodatku biorąc pod uwagę niepewność rynku wywołaną pandemią koronawirusa, 27-latek zdecydował się pozostać w PSG na dłużej.

Marcelo Bechler to człowiek, który wie co mówi

Brazylijski dziennikarz TNT kilka lat temu ogłosił o sensacyjnym ruchu swojego rodaka, kiedy opuszczał Barcelonę. Początkowo mało kto wierzył w taki scenariusz, jednak później okazał się on prawdziwy. We wtorek, Bechler oznajmił, że władze PSG zasiadły do rozmów z najdroższym piłkarzem Świata. Według jego informacji nowa umowa ma zostać podpisana jeszcze w tym tygodniu i będzie obowiązywała do 2026 roku. Potencjalne zarobki, jaki wygeneruje nowa umowa zostaną przedstawione wkrótce, najszybciej po oficjalnym stanowisku władz klubu.

EXCLUSIVO! Segundo informações do nosso @marcelobechler, Neymar está próximo de assinar a renovação com o PSG, que pode ser anunciada ainda nesta semana. O contrato seria pelos próximos quatro anos. E aí, o que achou? #Neymar #PSG pic.twitter.com/gkkaWYeHWr — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 2, 2021

Neymar w Paryżu jest od 2017 roku. Niecałe cztery lata temu PSG zapłaciło za Brazylijczyka 222 miliony euro. Dotychczas obie strony miały swoje wzloty i upadki. Dopiero w zeszłym sezonie klub ze stolicy Francji doszedł do finału Ligi Mistrzów, ale nie zdołał wygrać pucharu. Tym razem z Pochettino za sterami ma być inaczej. Dotychczas 27-latek strzelił dla Paryżan 83 bramki i zanotował 46 asyst.