Bramkarz Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, otworzył się i publicznie wypowiedział się na temat napadu na jego dom. Włoch przyznał, że to najgorsze uczucie, jakie go spotkało.

IMAGO / Independent Photo Agency Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma został napadnięty w swoim domu

Piłkarz stracił około 500 tys. euro

Włoch opowiedział o przykrym zajściu

Donnarumma napadnięty w swoim domu

Gianluigi Donnarumma został napadnięty i obrabowany w nocy z czwartku na piątek, gdy przebywał w domu ze swoją partnerką. Według mediów para miała zostać związana, ale ostatecznie udało im się uciec do pobliskiego hotelu, gdzie obsługa wezwała pomoc. Oboje trafili do szpitala na badania. Poniesione straty są szacowane na 500 tys. euro.

– Znalezienie się nagle o trzeciej nad ranem z obcymi ludźmi w domu, myślę, że to najgorsze uczucie, jakie mnie spotkało. Zostałem obezwładniony, a Alessia została zmuszona do oddania wszystkiego, co cenne. Nie mogę wchodzić w szczegóły, śledztwo jest w toku i jestem w drodze na policję, aby wspólnie spróbować zrekonstruować wszystko, co się wydarzyło – przyznał Donnarumma.

– Strach był tak wielki, ale jeszcze większy był fakt, że coś może się stać Alessi. Byłem bezsilny, związany, nie mogłem nic zrobić. Nie mówię tak dobrze po francusku i trudno było wytłumaczyć tym ludziom, gdzie wszystko jest. To były naprawdę szalone i przerażające chwile – dodał.

