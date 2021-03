Reims wypuściło wygraną pod koniec meczu, Lyon stracił cenne punkty

Reims zremisowało z Lyonem 1:1 (1:0) w meczu 29. kolejki Ligue 1. Goście mieli doskonałą okazję, aby zrównać się punktami z liderem ligi francuskiej, ale okazało się, że musieli gonić wynik. Gola w doliczonym czasie gry zdobył Kadewere.

Nieoczekiwany przebieg meczu

W pierwszej połowie zdecydowanie lepiej spisywali się piłkarze Reims. Było to dosyć dużym zaskoczeniem, ponieważ Lyon był stawiany w roli murowanego faworyta tej rywalizacji. Gospodarze tworzyli dużo okazji, a większość z nich kończyli celnym uderzeniem, dlatego bramka pozostawała tylko kwestią czasu.

Wynik meczu w 33. minucie otworzył Mathieu Cafaro. Piłkę w pole karne wrzucił wtedy Thomas Foket, a wspomniany Francuz popisał się pięknym uderzeniem z woleja tuż pod poprzeczkę. Lyon nie zdołał odpowiedzieć do przerwy na to trafienie, dlatego Reims schodziło do szatni z jednobramkową przewagą.

Lepiej późno niż wcale

W drugiej połowie na boisko bardzo mocno zmotywowani wyszli zawodnicy Lyonu. Po wznowieniu gry od razu wzięli się za odrabianie strat, a już po chwili sytuację sam na sam miał Paqueta, który zmarnował swoją okazję. W 73. minucie swojego szczęścia spróbował Memphis Depay, ale dobrze interweniował Rajkovic, który chwilę później powstrzymał Maxwella Corneta.

Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, to w doliczonym czasie gry do siatki trafił Kadewere. Znakomitym dośrodkowaniem w pole karne popisał się wtedy Depay, a jeszcze lepiej centrę wykończył wspomniany napastnik, który uratował Lyonowi punkt. Końcowy rezultat to 1:1.