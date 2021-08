Paris Saint-Germain ponownie miało kłopoty z niżej notowanym zespołem. Paryżanie pokonali 4:2 Stade Brestois, chociaż końcówka spotkania była nerwowa.

Asysta klasy światowej

Pierwsza połowa meczu rozgrywanego na Stade Francis-Le Ble przez większość czasu przebiegała pod dyktando Paris Saint-Germain. Paryżanie zgodnie z przewidywaniami zdominowali statystykę posiadania piłki, a także strzałów oddanych na bramkę rywala, który otrzymał dwa ciosy. Pierwszy z nich w 23. minucie. Wówczas futbolówkę otrzymał Ander Herrera. Hiszpan oddał strzał, po którym futbolówka odbiła się od lewego słupka i wpadła do siatki. W 36. minucie na tablicy wskazującej wynik widniał rezultat 2:0 dla gości. Tym razem do protokołu meczowego wpisał się Kylian Mbappe. Przy jego golu więcej mógł zrobić bramkarz Marco Bizot.

Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry swój moment mieli także zawodnicy Stade Brestois. Wyprowadzili oni bowiem kontratak zakończony asystą piętą do wbiegającego w szesnastkę Francka Honorata. Francuz uderzył pewnie w lewy róg bramki. Do przerwy PSG prowadziło 2:1.

Asysta z najwyższej półki! 😍



Romain Faivre pokazał, co znaczy mieć oczy dookoła głowy! 👀



Mecz Stade Brestois 29 – Paris Saint-Germain trwa w Eleven Sports 3! #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/hxYA5gj1zl — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 20, 2021

PSG skarcone za brak koncentracji

Po zmianie stron PSG wciąż przeważało w najważniejszych statystykach, a przede wszystkim miało komfortowy wynik. Nie musiało zatem narzucać wysokiego tempa gry i faktycznie tego nie robiło. Mimo wszystko paryżanie w 73. minucie wygrywali już różnicą dwóch trafień. Niepilnowany Idrissa Gueye zdecydował się na strzał z odległości kilkudziesięciu metrów. Próba ta była skuteczna, chociaż należy zaznaczyć, że lepiej mógł zachować się lepiej.

CO ZA DECYZJA, CO ZA GOL! 🤯



Idrissa Gueye huknął ze sporej odległości i zaskoczył bramkarza! ⚽

Czy golkiper Stade Brestois 29 mógł zachować się lepiej? 🤔#modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/8rdD8SQOJG — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 20, 2021

Brest nie miał nic do stracenia i próbował odwrócić losy spotkania. Niespodziewanie na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry, gospodarze strzelili gola kontaktowego. Po znakomitej akcji zespołowej Romain Faivre zagrał do Steve’a Mounie, a ten pokonał Keylora Navasa. Wicemistrz Francji w końcówce wyprowadził jednak decydujący cios. Zadał go Angel Di Maria. Tym samym PSG wygrało trzecie spotkanie z rzędu i jest liderem w Ligue 1.