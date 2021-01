PSG prowadzi rozmowy z Neymarem ws. nowej umowy

Neymar według najnowszych doniesień Sky Sports zaczął rozmowy z Paris Saint-Germain w sprawie nowego kontraktu. 28-latek broni barw stołecznej ekipy od 2017 roku.

Neymar ma umowę ważną z mistrzami Francji do końca czerwca 2022 roku. Chociaż ostatnio dużo w mediach spekulowano o tym, że Brazylijczyka chciałby odzyskać FC Barcelona, to najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości zawodnika wskazują, że ten zaczął rozmowy ze sternikami paryżan w sprawie nowej umowy.’

Decydenci PSG nie ukrywają, że chcą, aby zawodnik został w klubie. Na dzisiaj jednak nie wiadomo, jak dialog między stronami się potoczy. Godne uwagi jest natomiast to, że reprezentant Brazylii aktualnie jest szczęśliwy w szeregach paryżan. W trakcie trwającej kampanii były piłkarz Blaugrany wystąpił łącznie w 13 spotkaniach, notując w nich 10 trafień i pięć asyst. Na placu gry spędził blisko 1000 minut.

Neymar wciąż najdroższym piłkarzem w historii

Neymar dołączył do PSG w lipcu 2017 roku za rekordowe 222 miliony euro. Do dzisiaj zawodnik jest najdroższym piłkarzem w historii. Od momentu, gdy Brazylijczyk trafił do francuskiej ekipy, to zdołał z nią wgrać trzykrotnie mistrzostwo Francji, dwa razy Puchar Francji i dwukrotnie Puchar Ligi Francuskiej.

Zanim Neymar zasilił szeregi paryżan, to występował w FC Barcelonie, do której trafił w 2013 roku z Santosu FC. W hiszpańskiej ekipie u boku Lionela Messiego wygrał przede wszystkim dwa razy mistrzostwo Hiszpanii i raz Ligę Mistrzów.

Z indywidualnych sukcesów 103-krotnego reprezentanta Brazylii warto przypomnieć między innymi to, że był królem strzelców w Lidze Mistrzów w sezonie 2014/2015, gdy zanotował 10 trafień.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin