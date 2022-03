Pressfocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos ma ogromne problemy zdrowotne od początku przygody z PSG. Łączony ze zmianą klubu Hiszpan, podjął decyzję o swojej przyszłości.

Sergio Ramos nie chce przedwcześnie opuścić PSG

Hiszpan pragnie wypełnić kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku

35-latek o swoich zamiarach poinformował zarząd paryskiego klubu

Ramos zamierza podjąć rękawicę

Latem minionego roku Sergio Ramos podjął bardzo odważną decyzję. Hiszpan opuścił bowiem Real Madryt, którego był liderem przez ostatnie kilkanaście lat. Doświadczony defensor miał zbyt wygórowane wymagania finansowe i nie podpisał nowego kontraktu z Królewskimi.

Ramos nie narzekał na brak zainteresowania. Ostatecznie postanowił związać się z PSG. W nowym zespole Hiszpan miał pomóc kolegom wygrać wyczekiwaną Ligę Mistrzów. Pobyt 35-latka w stolicy Francji okazał się kompletnie nieudany. Piłkarz przez większość czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, które sprawiły, że rozegrał tylko pięć meczów (jeden strzelony gol).

Gdy PSG zostało wyeliminowane z Ligi Mistrzów przez Real Madryt, jasne stało się, że w Paryżu nadchodzi rewolucja kadrowa. Jej częścią rzekomo miał być Ramos, który inkasuje rocznie około 13 milionów euro rocznie, ale nie jest przydatny drużynie. Hiszpan łączony był z przedwczesnym transfer, na przykład do MLS.

35-letni obrońca podjął już decyzję o swojej przyszłości klubowej. Hiszpan spotkał się nawet z zarządem PSG i przekazał klubowi, że chce wypełnić swój kontrakt, który obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Ramos koncentruje się teraz na powrocie do zdrowia. Piłkarz chce wystąpić już w niedzielę przeciwko Monaco. Jeżeli nie będzie to możliwe, 35-latek zamierza być gotowy na kolejne ligowe starcie.

Czytaj także: Komu można w lidze gwizdać faule, a komu nie | Tetrycy #3