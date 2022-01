fot. PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane według informacji ESPN odbył spotkanie ze sternikami Paris Saint-Germain. Utytułowany trener jest podobno gotowy, aby latem zastąpić Mauricio Pochettino na stanowisku trenera ekipy z Parc des Princes.

Zinedine Zidane możliwe, że wkrótce wróci do pracy w roli trenera

49-latek według informacji ESPN odbył ważne spotkanie z działaczami PSG

Były trener Realu Madryt może objąć stery nad francuską ekipą latem

Zidane faworytem do zastąpienia Pochettino

Zinedine Zidane od momentu, gdy rozstał się z Realem Madryt, pozostaje bez pracy. W mediach Francuz przymierzany był już między innymi do Man Utd. Niemniej nie brakuje spekulacji łaczących Zidane’a z PSG.

Wszystko wskazuje na to, że aktualny opiekun paryżan nie będzie w klubie z Paryża do końca kontraktu jako trener. Obecna umowa Pochettino z klubem ze stolicy Francji obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Argentyńczyk niebawem pożegna się z klubem.

W nowej kampanii stery nad paryską ekipą ma przejąć Zidane, który może pochwalić się dorobkiem 11 trofeów wywalczonych z Realem Madryt. 49-latek rozstał się z klubem ze stolicy Hiszpanii w połowie 2021 roku. Zidane miał już przeprowadzić rozmowy z działaczami PSG, które według medialnych doniesień mogą zakończyć się w niedalekiej przyszłości porozumieniem.

Team z Parc des Princes aktualnie jest liderem ligi francuskiej. Stołeczna drużyna wywalczyła 50 punktów w 21 spotkaniach. W ligowej klasyfikacji paryżanie wyprzedzają drugie Nice i trzeci Olympique Marsylia. Aktualnym mistrzem Ligue 1 jest z kolei Lille OSC.

