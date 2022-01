fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe wydawało się, że na pewno po sezonie rozstanie się z Paris Saint-Germain. Francuz od dłuższego czasu jest jednym z głównych celów Realu Madryt. Sensacyjne doniesienia na temat mistrza świata z 2018 roku przekazał z kolei dziennikarz Julien Maynard.

Wciąż niejasna jest przyszłość Kyliana Mbappe w PSG

Nowe informacje na temat 23-latka sugerują, że zawodnik może zostać w ekipie z Paryża

Real Madryt moe obejść się smakiem w sprawie mistrza świata z 2018 roku

Zwrot w sprawie Mbappe

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z klubem z Paryża do końca czerwca 2022 roku. Do tej pory reprezentant Francji nie kwapił się do tego, aby parafować nową umowę z PSG. Tym bardziej że piłkarzem poważnie zainteresowani są sternicy Los Blancos.

Już latem minionego roku paryski klub otrzymał dwie oferty w sprawie 23-latka. Obie wydawały się bardzo atrakcyjne. Aczkolwiek PSG nie przystało na propozycje Realu Madryt. Najnowsze doniesienia w sprawie zawodnika sugerują z kolei, że Mbappe prowadzony rozmowy w sprawie parafowania nowego kontraktu.

Spekuluje się, że paryski klub miałby przedłużyć z piłkarzem umowę na kolejny sezon. Miałoby to pozwolić PSG uniknąć straty Mbappe na zasadzie wolnego transferu. Stacja TeleFoot jednoznacznie wskazuje jednak, że zawodnik nie chce spieszyć się z podjęciem decyzji.

W tym sezonie Mbappe rozegrał jak na razie 26 meczów, w których strzelił 18 goli. Okazję na poprawienie bilansu zawodnik będzie miał w sobotni wieczór, gdy PSG w spotkaniu ligowym zagra z Brest.

