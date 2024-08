PSG, czy ktoś inny? Superkomputer przewidział końcową tabelę Ligue 1

PSG jest bezapelacyjnym faworytem do zdobycia mistrzostwa Francji. Superkomputer BETSiE wytypował końcową tabelę Ligue 1 w sezonie 2024/2025.

Victor Joly / Alamy

PSG jest faworytem do mistrzostwa Francji

Jak wyliczył superkomputer BETSiE, paryżanie zakończą sezon z gigantyczną przewagą

Symulacja wytypowała również faworytów do spadku

PSG wielkim faworytem do zwycięstwa w Ligue 1

PSG to zdecydowanie najsilniejsza drużyna w stawce Ligue 1. Klub posiada największy budżet, który bardzo wyraźnie przekłada się na ligową tabelę. W dwunastu ostatnich sezonach paryżanie zdobyli aż dziesięć tytułów mistrzowskich.

Sprawdźmy jednak, jak będzie wyglądała nadchodząca kampania według superkomputera BETSiE. Przeprowadzona symulacja jasno daje do zrozumienia, że tytuł ponownie powędruje do PSG. Natomiast na kolejnych pozycjach uplasują się AS Monaco, Olympique Lyon, Olympique Marsylia, Lille oraz Stade Rennes.

Końcowa tabela Ligue 1 w sezonie 2024/25 wg BETSiE

Pozycja Klub Wygrane Remisy Porażki Punkty 1 PSG 25.4 5.1 3.4 81.4 2 Monaco 19.8 7.1 7.2 66.3 3 Lyon 17.9 7.3 8.8 61.0 4 MArsylia 17.9 7.2 8.7 61.0 5 Lille 16.1 8.3 9.6 56.6 6 Rennes 16.1 7.9 10.1 54.1 7 Nice 16.0 7.9 10.5 53.9 8 Lens 15.7 7.6 10.1 53.4 9 Reims 11.7 8.2 14.0 43.5 10 Montpellier 11.6 7.9 14.5 43.2 11 Brest 11.2 8.4 14.4 41.9 12 Strasbourg 10.6 8.4 15.0 39.4 13 Nantes 10.4 8.2 15.4 39.0 14 Toulouse 10.2 8.3 15.5 38.8 15 Le Havre 7.8 8.0 18.2 32.4 16 Auxerre 7.0 7.4 19.0 28.4 17 St Etienne 6.9 7.4 19.7 28.2 18 Angers 5.3 6.9 21.9 22.7

Szanse PSG na tytuł i spadkowicze z Ligue 1

Superkomputer BETSiE wyliczył, że PSG ma aż 92.4% szans na zdobycie tytułu mistrza Francji. Druga drużyna w zestawieniu, czyli Monaco, otrzymało wynik na poziomie zaledwie 4.8%. Podium uzupełnia Olympique Lyon, który dostał 1.1%.

Według wyliczeń głównym faworytem do spadku jest Angers. Oprócz tego w walkę o utrzymanie uwikłane mają być ekipy St. Etienne oraz Auxerre.

Szanse klubów na wygranie Ligue 1 oraz spadek

Klub Wygranie ligi Top 2 Spadek PSG 92.4% 99.7% 0.0% Monaco 4.8% 69.9% 0.0% Lyon 1.1% 38.4% 0.0% Marsylia 0.8% 30.8% 3.3% Lille 0.2% 17.5% 7.6% Rennes 0.2% 15.8% 8.8% Nice 0.3% 14.7% 3.3% Lens 0.2% 12.3% 11.2% Reims 0.0% 0.5% 1.1% Montpellier 0.0% 0.4% 15.1% Brest 0.0% 0.2% 1.6% Strasbourg 0.0% 0.1% 2.8% Nantes 0.0% 0.1% 0.9% Toulouse 0.0% 0.1% 4.0% Le Havre 0.0% 0.0% 23.4% Auxerre 0.0% 0.0% 40.7% St Etienne 0.0% 0.0% 43.2% Angers 0.0% 0.0% 78.1%

Jak powstają wyliczenia BETSiE?

Opracowane prognozy są wynikiem połączenia kilku czynników. BETSiE opiera się głównie na danych z meczów, takich jak zdobyte i stracone bramki, liczba strzałów oraz strzałów celnych – zarówno tych oddanych, jak i tych przeciwko danej drużynie. Na podstawie tych informacji superkomputer przewiduje wyniki wszystkich spotkań w sezonie, opierając się również na współczynniku oczekiwanych goli (xG).

BETSiE nie ogranicza się jednak tylko do tych danych. W symulacjach uwzględniane są również informacje z serwisu Transfermarkt, w tym ogólne wartości drużyn oraz poszczególnych zawodników, co pozwala na jeszcze dokładniejszą analizę.

