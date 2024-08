Polski bramkarz wypada na dwa miesiące. Dramat przed startem Ligue 1

Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Radosław Majecki

Problem bramkarza z Polski tuż przed startem sezonu

W styczniu 2020 roku Radosław Majecki przeniósł się z Legii Warszawa do AS Monaco za sumę około 7 milionów euro. Polski bramkarz przez długi czas nie potrafił na stałe wywalczyć miejsca w składzie drużyny z Księstwa. Był wypożyczany do innych klubów, gdzie jego forma bywała różna, lub też występował jedynie w Pucharze Francji i meczach towarzyskich, albo w rezerwach. Niemniej w minionej kampanii zdołał nie tylko przebić się do pierwszej drużyny, ale i wywalczyć sobie regularne miejsce w składzie.

W rozgrywkach 2023/24 dla AS Monaco Majecki wystąpił 15 razy, z czego w aż siedmiu meczach zachował czyste konto i z pewnością w drugiej fazie sezonu był ważną postacią w zespole z Księstwa. W nagrodę za dobrą grę klub zdecydował się przedłużyć jego umowę i nowy kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Problem jednak w tym, że tuż przed startem nowego sezonu Ligue 1 Majecki nabawił się urazu.

Według informacji przekazanych przez “L’Equipe”, Majecki opuści początek sezonu z powodu kontuzji kostki. Polski golkiper ma pauzować nawet dwa miesiące, co nie jest dobrą informacją. Monaco pierwszy mecz nowej kampanii rozegra na własnym stadionie w sobotę 17 lipca 2024 roku. Rywalem będzie ekipa AS Saint-Etienne.

