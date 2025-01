Pogba wzmocni słynny klub? Były kolega z drużyny chce jego transferu

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba jednak w Marsylii? Greenwood jest na “tak”

Paul Pogba niebawem będzie mógł znów występować na piłkarskich boiskach. Podczas gry w Juventusie przeprowadzone badania wykazały obecność niedozwolonej substancji w jego organizmie. Pierwotnie otrzymał czteroletnie zawieszenie, które skutecznie udało mu się skrócić do 18 miesięcy. Mimo tego, Stara Dama postanowiła się z nim pożegnać, przedwcześnie rozwiązując kontrakt. Francuz liczył, że będzie mógł pozostać w Turynie, do którego trafił bezpośrednio po kilkuletniej przygodzie w Manchesterze United.

Aktualnie Pogba poszukuje nowego klubu. Przyznaje, że ma na stole wiele propozycji, ale czeka na tą, która będzie dla niego odpowiednia. Media nieustannie łączą go z Marsylią, choć przedstawiciele francuskiego giganta zapewniali, że do żadnych rozmów jeszcze nie doszło. Nie zmienia to faktu, że jest to kierunek możliwy, ponieważ nikt definitywnie nie wykluczał takiego ruchu.

Dla Pogby byłby to powrót w wielkim stylu, bowiem Marsylia to czołowa ekipa Ligue 1, która pod wodzą Roberto De Zerbiego walczy o wicemistrzostwo kraju. Na temat francuskiego pomocnika wypowiedział się Mason Greenwood, który miał okazję grać z nim w Manchesterze United. Twierdzi, że byłoby to olbrzymie wzmocnienie dla drużyny.

– To świetny człowiek, profesjonalista, który wziął mnie pod swoje skrzydła. Znakomity piłkarz. Każdy klub w Europie byłby wdzięczny, gdyby miał go u siebie. Gdyby do nas przyszedł, byłaby to super informacja – stwierdził angielski napastnik.