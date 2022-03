Ligue 1: grał Frankowski, hit rozczarował – podsumowanie 27. kolejki

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

W sobotę odbyły się dwa spotkania 27. kolejki francuskiej Ligue 1. W pierwszym meczu RC Lens przegrało przed własną publicznością z Brest 0:1. Przemysław Frankowski pojawił się na placu gry w 74. minucie, ale nie pomógł gospodarzom odwrócić losów spotkania. Wieczorny hit rozczarował. Po słabym widowisku Nicea pokonała 1:0 Paris Saint-Germain.

Przemysław Frankowski spędził na boisku kilkanaście minut

Porażka RC Lens, zwycięstwo Nicei w hicie

PSG myślami w Lidze Mistrzów

Słaby widowisko w hicie Ligue 1

Sobotnie zmagania w Ligue 1 rozpoczęły się na Stade Bollaert-Delelis. Siódme w tabeli Lens podejmowało przed własną publicznością znajdujące się pięć pozycji niżej Brest. Faworytem tego spotkania byli gospodarze, którzy byli lepsi w tym spotkaniu, jednak nie potrafili udokumentować swojej przewagi zdobyciem bramki. W futbolu jednak nie zawsze wygrywa lepszy i tak było w tym spotkaniu. Lens przeważało, kontrolowało boiskowe wydarzenia, ale to goście przeprowadzili decydującą akcję. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Franck Honorat. W 74. minucie na placu gry pojawił się Przemysław Frankowski. Polak zaliczył dobre kilkanaście minut, które ostatecznie nie pomogło Lens na zdobycie choćby punktu w tym pojedynku.

W drugim spotkaniu na Allianz Riviera Nicea podejmowała PSG w hicie 27. kolejki. Pierwsi w tabeli Paryżanie przystępowali do tego starcia z szesnastopunktową przewagą nad drugim w tabeli zespołem Nicei, dlatego ten mecz był znacznie ważniejszy dla gospodarzy walczących o wicemistrzostwo. Dla gości istotniejszy jest środowy mecz przeciwko Realowi Madryt w Lidze Mistrzów, co zdecydowanie było widać na murawie. PSG nie forsowało tempa gry, ani nie kwapiło się do zdecydowanych ataków. Mecz był dość wyrównany, obie drużyny od czasu do czasu próbowały zagrażać bramce rywala, ale często jednym i drugim zwyczajnie brakowało jakości w wykończeniu akcji. Decydującego gola zdobył w 88. minucie Delort, który wykorzystał dokładne dogranie w pole karne i pewnym strzałem pokonał Navasa. Gospodarze jeszcze przed końcowym gwizdkiem domagali się podyktowania rzutu karnego, jednak arbiter po analizie VAR nie dopatrzył się przewinienia. PSG nie zdołało już odpowiedzieć na bramkę Nicei i to piłkarze z Allianz Riviery mogli cieszyć się z niezwykle istotnego zwycięstwa.

Wyniki 27. kolejki Ligue 1

RC Lens – Brest 0:1 (0:0)

0:1 Honorat 59′

OGC Nice – Paris Saint-Germain 1:0 (0:0)

1:0 Delort 88′