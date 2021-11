Pressfocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Brytyjskie media twierdzą, że Mauricio Pochettino może poprowadzić Manchester United. Trener PSG skomentował te spekulacje.

Mauricio Pochettino to zdaniem mediów kandydat na trenera Manchesteru United

Argentyńczyk wypowiedział się na temat rzekomego powrotu do Premier League

Szkoleniowiec PSG zdradził także, czy Kylian Mbappe będzie mógł zagrać przeciwko Manchesterowi City w Lidze Mistrzów

Jasna deklaracja Pochettino

Mauricio Pochettino jest coraz częściej łączony z posadą trenera Manchesteru United. Dla trenera Paris Saint-Germain byłby to powrót do Premier League. Wcześniej odpowiadał za wyniki Southampton, czy Tottenhamu. Co na ten temat sądzi opiekun paryżan?

– Nie jesteśmy tutaj, aby o tym rozmawiać. Szanuję mój klub, PSG. To, co robi drugi klub, nie dotyczy mnie. Nie zamierzam tego komentować, ponieważ wszystko, co powiem lub nie, zostanie wykorzystane. Jestem szczęśliwy w Paryżu. Kocham klub, kocham kibiców. Wspaniale jest być w PSG Mamy przewagę punktową w Ligue 1 i mierzymy się z City – powiedział Mauricio Pochettino podczas konferencji prasowej.

– Powiedziałem, że mam kontrakt na 2023 rok. W tym sezonie i następnym. Jestem szczęśliwy w PSG. To fakt. To nie podlega dyskusji, jestem szczęśliwy w Paryżu – rzekł opiekun PSG. – Musisz żyć teraźniejszością. Ale wszystko zależy od wyników w piłce nożnej. W przyszłości musimy budować nasz sposób gry, bawić się i osiągać dobre wyniki – dodał.

– Kylian Mbappe radzi sobie dobrze, nawet jeśli nie trenował wczoraj. Będzie obecny na dzisiejszym treningu. Mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepszy i będzie mógł rozegrać mecz w najlepszych warunkach – przyznał szkoleniowiec paryżan na temat zdrowia Kyliana Mbappe.

Czytaj także: Zidane gotów poprowadzić PSG. Pochettino bliżej Man United?