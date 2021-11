PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos dołączył do Paris Saint-Germain w licpu, ale nadal nie zdążył zadebiutować w nowych barwach. Podczas ostatniej konferencji prasowej Mauricio Pochettino uspokoił kibiców i skomentował stan zdrowia doświadczonego środkowego obrońcy.

Sergio Ramos miał być wielkim wzmocnieniem Paris Saint-Germain

Po czterech miesiącach Hiszpan nadal nie zdążył jednak zadebiutować w nowych barwach

Mauricio Pochettino skomentował stan zdrowia doświadczonego stopera i uspokoił fanów

Pochettino: Ramos haruje jak wół i notuje progres

Sergio Ramos wraz z końcem czerwca zakończył swoją długą przygodę z Realem Madryt. Doświadczony Hiszpan zdecydował się przystać na propozycję Paris Saint-Germain, do którego dołączył jako wolny zawodnik. 35-latek miał w Paryżu dojść do zdrowia i stać się liderem defensywy zespołu, ale po czterech miesiącach nadal nie zadebiutował w nowych barwach.

– Mistrz świata, taki jak Sergio Ramos, ze swoim poczuciem rywalizacji i mentalnością, trudno przyjmie rzadszą możliwość gry, ale jest bardzo silny. Pracuje ekstremalnie ciężko. Uważamy, że notuje znaczący progres. Musimy być cierpliwi, on też był. Bazujemy na jego dojrzałości i uważamy, że niedługo wróci do zespołu. Pracował na pełnych obrotach trzykrotnie w zeszłym tygodniu. Dobrze radzi sobie z obciążeniem i wykonał kolejny krok do powrotu do gry – powiedział Mauricio Pochettino.

Sergio Ramos to żywa legenda Realu Madryt. Hiszpan sięgnął z Królewskimi, między innymi, po cztery Ligi Mistrzów i pięć mistrzostw La Ligi. Gdy wróci do zdrowia, ma zostać nowym liderem defensywy PSG, którego ambicją jest tytuł najlepszej drużyny w Europie.

