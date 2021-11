Trener PSG odpowiada na krytykę. “Potrzebujemy czasu”

PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Paris Saint-Germain w sobotę zmierzy się z FC Nantes w kolejnym ligowym spotkaniu. Jednym z tematów przedmeczowej konferencji prasowej była postawa drużyny Mauricio Pochettino w defensywie.

Szkoleniowiec Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino podczas piątkowej konferencji prasowej odpowiadał na pytania dotyczące między innymi postawy swojej drużynie w defensywie

Argentyński szkoleniowiec jest świadomy tego, że jego drużyna pozwala rywalom na oddawanie wielu strzałów. Jego zdaniem zespół i nowi piłkarze potrzebują jeszcze czasu na dostosowanie się do innego sposobu gry

W sobotę paryżanie rozegrają kolejne ligowe spotkanie. Tym razem zmierzą się z FC Nantes

Hakimi i Nuno Mendes potrzebują czasu

Argentyński szkoleniowiec aktualnego lidera Ligue 1 był pytany o to, dlaczego jego drużyna pozwala rywalom na tak dużo strzałów, w porównaniu na przykład do londyńskiej Chelsea. PSG w obecnym sezonie Ligi Mistrzów straciło pięć bramek, podczas gdy zawodników The Blues rywale zaskoczyli tylko raz.

Mauricio Pochettino uważa, że jednym z powodów są duże zmiany, jakie zaszły w defensywie PSG latem. Do drużyny dołączyli między innymi Achraf Hakimi i Nuno Mendes, którzy zdaniem argentyńskiego trenera potrzebują jeszcze czasu na przystosowanie się do nowej roli.

– Chelsea ma defensywny zespół, grają przede wszystkim z kontrataku – powiedział Pochettino, cytowany przez Daily Mail. – My pozyskaliśmy dwóch ofensywnych bocznych obrońców, Hakimiego i Nuno Mendesa. Nasz klub ma ambicję grania ofensywnej piłki, ale będziemy musieli znaleźć defensywną równowagę, która pozwoli nam dobrze kontrolować piłkę, aby móc dobrze atakować. Inna sprawą jest organizacja po stracie piłki – mówił szkoleniowiec.

– To prawda, że pozwalamy rywalom na dużą liczbę strzałów, ale to jedna z charakterystycznych cech dla ofensywnych zespołów, posiadających bocznych obrońców, którzy idą do przodu i dostają się w pole karne przeciwnika – kontynuował Pochettino.

– Jesteśmy w fazie zrozumienia. Przykładem jest Hakimi, który przeszedł z roli wahadłowego do gry czwórką w defensywie. W takiej sytuacji musisz zobaczyć, kiedy atakować, a kiedy nie. To wymaga czasu – dodał argentyński szkoleniowiec.

Podczas letniego okna transferowego paryżanie pozyskali również Sergio Ramosa i Gianluigi Donnarumma. Pierwszy z powodu kontuzji łydki nie rozegrał do tej pory jeszcze ani jednego spotkania w Ligue 1, natomiast drugi przegrywa rywalizację o miejsce w bramce z Keylorem Navasem i na murawie pojawił się tylko dwa razy.

Zobacz także: PSG powalczy o Vlahovicia

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin