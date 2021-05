Paris Saint-Germain nie wygrało piątego meczu z rzędu w Ligue 1 Wobec tego zawodnicy Mauricio Pochettino oddalili się od zdobycia mistrzostwa Francji. Po zakończeniu spotkania argentyński trener wypowiedział się na temat ostatniej potyczki.

Trudne chwile dla PSG

PSG w miniony wtorek (4 maja) rozgrywało rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Paryżanie przegrali u siebie 1:2 i do Anglii polecieli z trudnym zadaniem, któremu nie sprostali. Drużyna ze stolicy Francji nie przypominała siebie. Raziła nieskutecznością i nie potrafiła utrzymać nerwów na wodzy. Świadczy o tym czerwona kartka, którą zobaczył Angel Di Maria. Zawodnicy Mauricio Pochettino ulegli 0:2 (1:4 w dwumeczu) i nie awansowali do finału.

Paryżanie mieli zrehabilitować się w niedzielnej potyczce na Roazhon Park. Prowadzili 1:0 po golu Neymara, ale Sehrou Guirassy w 70. minucie strzelił na 1:1 i zapewnił Stade Rennais remis.

Po końcowym gwizdku arbitra Pochettino skomentował występ swoich graczy. – Nie byliśmy lepsi od Rennes. To nie jest kwestia nastawienia czy braku postawy, jakości czy nie jakości, nie zasłużyliśmy na trzy punkty. Aby zostać mistrzem, musisz wygrać tego rodzaju mecz – stwierdził Argentyńczyk. – To sezon z wieloma wzlotami i upadkami. W piłce nożnej wszystko może się zdarzyć. Najważniejsze to wygrać mecze, dać sobie szansę. Jesteśmy rozczarowani wynikiem, ale musimy przyznać uznanie Rennes, które wykonało bardzo dobrą robotę – zakończył 49-letni trener.

Kluczowe tygodnie

W 36. kolejce Ligue 1 z kolejnej wygranej cieszyło się Lile, które pokonało na wyjeździe 3:0 Lens. To właśnie ekipa, której trener jest Christophe Galtier prowadzi w tabeli z trzema punktami przewagi nad PSG. Do końca sezonu 2020/2021 w lidze, wszystkim zespołom pozostały do rozegrania dwa spotkania. Lile zmierzy się jeszcze z Saint-Etienne i Angers. Z przeciwnicy PSG to Reims oraz Brest. Wcześniej, bo już w tę środę piłkarze ze stolicy Francji rozegrają półfinał Pucharu Francji z Montpellier.