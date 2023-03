PressFocus Na zdjęciu: Patrice Evra

Patrice Evra był gościem swojego byłego kolegi z Monaco – Jerome’a Rothena

Francuz podzielił się swoimi przemyśleniami

Wbił przysłowiową szpilkę w Paris Saint-Germain

Były reprezentant Francji krytykuje PSG

Patrice Evra w programie Jerome’a Rothena został tradycyjnie zapytany o Paris Saint-Germain. Nie od dziś wiadomo, że były francuski piłkarz nie boi się krytykować najbardziej utytułowany klub w jego kraju. Evra nie był zaskoczony, że paryski zespół nie był w stanie pokonać w dwumeczu Bayernu Monachium. Zwrócił też uwagę, że klub zapomina o swoich legendach, a priorytetem dla nich są gwiazdy show-biznesu, które zasiadają na trybunie VIP Parc des Princes.

– PSG może grać z cygarem w ustach, a i tak prawdopodobnie sięgnie po mistrzostwo Francji. Jeśli mam być szczery, to w ogóle nie jestem zaskoczony, że okazali się gorsi w dwumeczu od Bayernu Monachium. Najgorsze jest to, że na trybunie Parc des Princes dla VIP-ów nie widzisz Bernarda Lamy, a zamiast tego jest Kim Kardashian i tym podobne gwiazdy. To klub show-biznesu, u nich piłka nożna nie jest priorytetem. Nasser Al-Khelaifi kocha ten klub, wykonują świetną robotę, ale kiedy wybieram się na stadion, gdzie gra Paris Saint-Germain, to czuje się jakbym był na zwykłym koncercie. Jestem w loży VIP, jest szampan, są przekąski… Ale czemu nie ma tam legend klubu? – powiedział Evra w programie “RMC”.

