Bayern Monachium w trakcie reprezentacyjnej przerwy wkroczył w nową erę klubu, która będzie odbywać się pod batutą trenera Thomasa Tuchela. Jednocześnie w ekipie z Allianz Arena zakończyła się przygoda Juliana Nagelsmanna. Dziennikarz Kerry Howe przekonuje z kolei, że latem w szeregach monachijczyków nie powinno dojść do wielu zmian kadrowych.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium powoli przygotowuje się do letniego wyścigu zbrojeń

Dziennikarz Kerry Hau twierdzi, że Bawarczycy nie przeprowadzą wielki zmian w składzie

Najwazniejszym celem jest pozyskanie nowego napastnika

Gwiazdy na liście życzeń Bayernu Monachium

Bayern Monachium w trakcie letniego okna transferowego chce się skupić przede wszystkim na pozyskaniu nowego napastnika. To ma być cel nadrzędny dla Bawarczyków.

Według informacji dziennikarza Kerry’ego Haua ze Sport 1 na liście życzeń giganta Bundesligi znajduje się kilku kandydatów do gry w ataku. Między innymi Harry Kane z Tottenhamu Hotspur, Victor Osimhen z SSC Napoli, czy Randal Kolo-Muani z Eintrachtu Frankfurt. O ostatecznym wyborze ma zdecydować finansowa strona ewentualnej transakcji.

Jeśli klub z Monachium zdecyduje się rozstać z jednym z graczy ofensywnych, to wygląda na to, że wybór padnie na Serge’a Gnabry’ego. Jego przyszłość będzie zależała od tego, czy trenerowi Thomasowi Tuchelowi uda się przywrócić zawodnika do formy.

Innym prawdopodobnym transferem jest Marcel Sabitzer, który gra w Manchesterze United na wypożyczeniu. Decyzja o transferze definitywnym z udziałem gracza podobno została już podjęta.

Czytaj więcej: Doskonałe wieści dla Bayernu. Kluczowe ogniwa wracają na Der Klassiker