fot. PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane był według medialnych informacji swego czasu głównym kandydatem do objęcia sterów nad PSG. Były trener Realu Madryt miał zostać następcą Mauricio Pochettino. Okazuje się jednak, że nigdy nie było tak naprawdę takiego tematu. Le Parisien ujawniło, że otoczenie Zizou przekazywało mediom wieści, które miały na celu dezinformację.

Zinedine Zidane długo był łaczony z pracą w PSG

Le Parisien ujawniło, że otoczenie trener celowo wprowadzało w błąd dziennikarzy

Celem takich działan miało byc wywarcie presji na sternikach Francuskiej Federacji Piłki Nożnej

Zidane myślami przy reprezentacji Francji?

Zinedine Zidane w połowie czerwca według wieści francuskich mediów był bardzo blisko dołączenia do PSG. Klub z Parc des Princes był wówczas zdaniem dziennikarzy blisko zawarcia porozumienia z Zizou. Były trener Realu Madryt ostatecznie nie związał się z gigantem Ligue 1. Paryżanie negocjowali natomiast z Christoperem Galtierem, który ostatecznie związał się z francuskim klubem.

Wiedząc, że były trener Lille przejmie stery nad aktualnymi mistrzami Francji, to otoczenie Zidane’a ogłosiło, że ten zostanie nowym trenerem PSG. Po co? Miało to wywrzeć presję na Francuskiej Federacji Piłki Nożnej. Tajemnicą Poliszynela jest, że Zidane jest postrzegany jako przyszły następca Didiera Deschampsa. Umowa aktualnego selekcjonera Trójkolorowych obowiązuje do końca tegorocznego mundialu.

Fakt, że Zizou nie zdecydował się na pracę w ekipie z Paryża, może sygnalizować, że Zidane chce poświecić się na pracę z drużyną narodową. Niezależnie od tego, jak Francja zaprezentuje się w trakcie mistrzostw świata, to i tak przesądzona jest zmiana na stanowisku opiekuna reprezentacji Francji.

