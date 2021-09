Olympique Marsylia dzisiaj wieczorem zmierzy się z Angers w meczu Ligue 1. Już wiadomo, że w tym starciu nie zagra jeszcze Arkadiusz Milik. Przed tym starciem na temat stanu zdrowia napastnika głos zabrał opiekun ekipy ze Stade Velodrome.

Arkadiusz Milik jest coraz bliżej powrotu do gry

Nowe wiadomości na temat reprezentanta Polski przedstawił Jorge Sampaoli

Niewykluczone, że wychowanek Rozwoju Katowice zaliczy pierwszy mecz w sezonie już w najbliższą niedzielę

Milik zaliczy epizod przeciwko Lens?

Olympique Marsylia po rozegraniu pięciu spotkań legitymuje się bilansem 13 punktów na koncie. Podopieczni Jorge Sampaoliego w tej kampanii zaliczyli cztery zwycięstwa i remis. W tych meczach brakowało Milika i jak się okazuje, jeszcze trochę będzie trzeba poczekać na powrót Polaka do gry.

– Po rozmowie z lekarzem drużyny doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie poczekać jeszcze z powrotem Milika na boisko. Bierzemy natomiast pod uwagę to, że być może zagra przeciwko Lens. Jeśli wejdzie na boisko, to w końcowych fragmentach gry – powiedział opiekun OM w trakcie konferencji prasowej.

Urodzony w Tychach napastnik dołączył do Olympique Marsylia z Napoli za dziewięć milionów euro. W drużynie z Ligue 1 wystąpił jak na razie w 16 meczach, strzelając w nich 10 goli.

Marsylczycy mecz przeciwko Lens rozegrają na swoim stadionie. Konfrontacja zapowiada się bardzo ciekawie. Tym bardziej że szeregi ekipy Jeana Corentina reprezentuje Przemysław Frankowski, który ostatnio znalazł się w drużynie kolejki ligi francuskiej.

