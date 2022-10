Pressfocus Na zdjęciu: Laurent Blanc

Lauren Blanc niedługo może wrócić na ławkę trenerską. Zatrudnienie francuskiego szkoleniowca rozważa Olympique Lyon, który w tym sezonie daleki jest od osiągania satysfakcjonujących rezultatów.

Olympique Lyon w obecnym sezonie wciąż rozczarowuje

Klub z tego powodu rozważa zwolnienie Petera Bosza

Kandydatem do zastąpienia Holendra na ławce trenerskiej jest Laurent Blanc

W Lyonie poszukują już kolejnych rozwiązań kryzysu

Po udanym początku sezonu Olympique Lyon wrócił do formy z rozgrywek 2021/22 i daleki jest od osiągnięcia celu na ten sezon, jakim jest awans do europejskich pucharów. Olimpijczycy nie wygrali żadnego z ostatnich pięciu meczów i zajmują obecnie dopiero siódme miejsce w Ligue 1. Wpływa to na coraz stopniowe osłabianie pozycji Petera Bosza, który już od ubiegłego sezonu jest na cenzurowanym.

Dziennikarze Foot Mercato przekazali, że kub rozpoczął już potajemnie negocjacje z jego następcą, na którego wyznaczono Laurenta Blanca. Francuski szkoleniowiec od ponad pół roku pozostaje bez pracy, po tym, jak został w lutym zwolniony z Al-Rayann SC. Według informacji, które podaje Sebastien Denis, negocjacje pomiędzy stronami są zaawansowane. Na drodze do osiągnięcia porozumienia stoją spore wymagania finansowe Blanca, na które nie jest gotów się zgodzić Olympique.

🚨 Laurent Blanc devrait être le nouvel entraîneur de l’OL.



(@lequipe) pic.twitter.com/X10MufKNgF — Actu Foot (@ActuFoot_) October 9, 2022

Umowa Petera Bosza wygasa wraz z końcem sezonu, jednak niewykluczone, że wobec tak słabych rezultatów, Holender zostanie zwolniony dużo wcześniej. Pod wodzą 58-latka Les Gones zdobywają średnio 1,67 punktu, co jest dość słabym wynikiem.

Przeczytaj również: Nicea szybko rozstanie się z nowym bramkarzem