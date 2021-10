W środowy wieczór na neutralnym terenie w Troyes, powtórzony został mecz 3. kolejki Ligue 1.OGC Nice – Olympique Marsylia. Pojedynek ten zakończył się remisem 1:1. Przy golu dla gości udział miał Arkadiusz Milik.

Marsylia miała szczęście

W środowym meczu wyraźnie lepsi, a przynajmniej do przerwy, byli piłkarze z Nicei, którzy mieli pomysł na ogranie rywala. Jak się okazało, był on przyzwoity, ponieważ gospodarze od szóstej minuty wygrywali 1:0, gdyż na listę strzelców wpisał się Amine Gouiri.

Zawodnicy z Marsylii tego dnia nie byli najlepiej dysponowani, a mimo tego trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry, doprowadzili do remisu 1:1. Gerson zagrał z boku boiska w kierunku Dimitri Payeta. Piłka dotarła do Francuza, ponieważ umiejętnie przepuścił już Arkadiusz Milik. Zachowanie Polaka umożliwiło koledze z zespołu pokonania bramkarza rywali. Było to ostatnie trafienie i Olympique wywalczył remis 1:1.