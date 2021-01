Nie ilość, a jakość. Lile dogoniło PSG

Piłkarze Stade Rennais przegrali pierwszy raz od grudnia ubiegłego roku. Świetną passę klubu z siedzibą na Roazhon Park zatrzymało Lile, które wygrało 1:0 i tym samym zrównało się punktami z liderującym PSG.

Roazhon Park było miejscem, gdzie Stade Rennais rywalizowało z Lile o kolejne w tym sezonie zwycięstwo. Oba zespoły radziły sobie ostatnio dobrze, ale to goście mieli szansę na zrównanie się punktami z liderującym PSG. Konieczna do tego była jednak wygrana.

Świetny początek

Spotkanie to zdecydowanie lepiej rozpoczęli goście, którzy w 16. minucie objęli prowadzenie za sprawą Jonathana Davida. Kanadyjczyk znalazł się we właściwym miejscu o odpowiedniej porze i uderzył precyzyjnie w lewy róg bramki. Dzięki temu Lile grało się zdecydowanie łatwiej.

Z kolei Stade Rennais utrzymywało się częściej przy piłce, wymieniało dużo podań, ale oddawało niewiele strzałów. Tylko trzy próby, z czego ledwie jedna celna, to zdecydowanie za mało, aby pokonać Mike’a Maignana, który nie miał wiele pracy w tej części meczu zakończonej prowadzeniem 1:0 Lile.

Aktywnie, ale bez konkretów

Po przerwie sytuacja na boisku wyglądała bardzo podobnie, jak we wcześniejszej części spotkania. Gospodarze przejęli inicjatywę, ale ponownie nie przełożyło się na wykreowane sytuacje. Stade Rennais bardzo rzadko stwarzało zagrożenie w szesnastce rywala. Tym razem nie oddało nawet celnego strzału. Natomiast Lile miało korzystny wynik i nie dążyło do jego podwyższenia, a utrzymania. To się ostatecznie udało i goście wygrali 1:0.

W kolejce numer 22 Stade Rennais zmierzy się w Marsylii z nowym klubem Arkadiusza Milika – Olympique’m. Z kolei Lile podejmie na własnym stadionie Dijon.