Neymar pauzował z powodu kontuzji pachwiny od początku lutego. Tymczasem w poniedziałek powrócił do treningów z resztą zespołu po pięciotygodniowej przerwie. Wszystko wskazuje na to, że gwiazdę Paryżan będziemy mogli zobaczyć podczas środowej rywalizacji PSG z Lille w ramach 1/8 finału Pucharu Francji.

Uraz wyeliminował Neymara z dwumeczu z Barceloną

Brazylijczyk nie mógł pomóc swoim kolegom podczas wygranego dwumeczu pomiędzy Paris Saint-Germain i FC Barceloną w Lidze Mistrzów (5:2). Kylian Mbappe, który zrobił wielkie wrażenie na Camp Nou, we Francji był cieniem samego siebie. Momentami nieobecność Neymara rzucała się w oczy. Paryżanom w dużej mierze brakowało odpowiedniej dynamiki przy konstruowaniu akcji, a także skuteczności w ofensywie. Ostatecznie do ćwierćfinału awansowała drużyna Maurico Pochettino. PSG już niedługo pozna kolejnego rywala na arenie międzynarodowej, jednak na początku tygodnia najwięcej uwagi skupił na sobie utalentowany 29-latek. Neymar już wcześniej pojawiał się bazie treningowej, lecz dopiero w poniedziałek pracował na pełnych obrotach z resztą zespołu. W tegorocznym sezonie zagrał w dla ekipy ze stolicy Francji w 11 spotkaniach, strzelając sześć bramek.

Pojedynek z Lille, a później szlagier z Lyonem

W niedzielę doszło do niemałej niespodzianki. PSG stanęło do walki o punkty z Nantes. Ostatecznie gospodarze ulegli (1:2) drużynie, która od dłuższego czasu dryfuje po cienkim lodzie w dolnej części tabeli. Być może był to tylko drobny wypadek przy pracy. Jednak kiedy zerkniemy na ligową klasyfikację, Mastify bezbramkowo zremisowały z AS Monaco. W przypadku, w którym to Paryżanie odnieśliby zwycięstwo w 29. kolejce Ligue 1, mieliby już tyle samo punktów co liderujące Lille. W konsekwencji Paris Saint Germain wciąż traci trzy oczka do pierwszej pozycji, a tuż za nim czają się Olimpijczycy. Co ciekawe, podopieczni Pochettino w najbliższą środę zagrają z Mastifami o ćwierćfinał Pucharu Francji. Z koeli kilka dni później będą musieli stawić czoła Olympique Lyon na podwórku ligowym.