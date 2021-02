Arkadiusz Milik w środowy wieczór zaliczył swoje premierowe trafienie w klubie w trwającym sezonie. Polski napastnik zdobył bramkę dla Olympique Marsylia w starciu z Lens.

Arkadiusz Milik w trakcie ostatniej sesji transferowej zmienił barwy klubowe. Napastnik trafił do ekipy ze Stade Velodrome na wypożyczenie z opcją obowiązkowego transferu definitywnego. Polski napastnik do środowej potyczki ligowej przystępował z mieszanymi odczuciami.

Wychowanek Rozwoju Katowice miał już za sobą debiut w nowym zespole, ale nie był dla niego szczęśliwy. Olympique Marsylia przegrała z Monaco 1:3. Tydzień później ekipa Polaka miała zagrać ze Stade Rennais, ale ostatecznie spotkanie zostało przełożone. Wpływ na to miały rozróby pod siedzibą klubu z udziałem kiboli. Tym samym na kolejny występ polski napastnik musiał czekać do środowego wieczoru.

Godne uwagi jest to, że ekipa Milika do spotkania przeciwko Lens przystępowała już bez Andre Villasa-Boasa, który podał się do dymisji. Marsylczyków prowadził zatem w spotkaniu 23. kolejki ligi francuskiej Nasser Larguet, który tymczasowo objął stery nad zespołem. Polski napastnik otrzymał okazję do gry od pierwszej minuty.

Na listę strzelców Milik wpisał się w doliczonym czasie pierwszej połowy, gdy dołożył nogę do piłki zagranej przez Alvaro. Reprezentant Polski podwyższył jednocześnie prowadzenie swojego zespołu, który w pierwszych trzech kwadransach rywalizacji mocno zapracował na to, aby wywalczyć dziesiąte zwycięstwo w sezonie. Olympique Marsylia miała zatem szanse na to, aby wskoczyć na siódme miejsce w tabeli.

Gol Milika w spotkaniu z Lens