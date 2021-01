Andre Villas-Boas przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że po sezonie najprawdopodobniej rozstanie się z Olypique Marsylia. Media we Francji donoszą, że nowym szkoleniowcem zespołu Arkadiusza Milika ma zostać latem Luciem Favre. Prowadził on do niedawna Borussię Dortmund.

Obecny sezon jest dla klubu z Lazurowego Wybrzeża rozczarowaniem. Marsylia nie przebrnęła przez fazę grupową Ligi Mistrzów, a w rozgrywkach Ligue 1 zajmuje szóstą lokatę. To zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców i działaczy klubu.

– Myślę, że w czerwcu wszystko się skończy – powiedział dziennikarzom Villas-Boas, pytany o swoją przyszłość. Właśnie wtedy wygaśnie bowiem jego aktualna umowa z Marsylią.

Favre nowym trenerem Arkadiusza Milika?

Zdaniem Le10Sport poważnie zainteresowany przejęciem sterów na Stade Velodrome jest Lucien Favre. Szkoleniowiec ten w grudniu stracił pracę w Borussii Dortmund i jest podobno gotowy podjąć się nowego wyzwania we Francji.

Szwajcar był w przeszłości piłkarzem i grał na pozycji pomocnika. Pracą trenerską zajął się już w latach 90. W ostatniej dekadzie prowadził znane kluby, takie jak Hertha Berlin, Borussia Moenchengladbach, Nice i Borussia Dortmund.

Zmiana trenera w Marsylii jest dla nas istotna w kontekście polskiego napastnika, Arkadiusza Milika. 26-letni Polak trafił na wypożyczenie, które trwać będzie do lata 2022 roku. Milik przeniósł się tam z Neapolu.

W sobotę nowa drużyna reprezentanta Polski zmierzy się siebie ze Stade Rennes. Transmisja meczu będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 2 i nSport+.



