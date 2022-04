Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Przerwa w grze spowodowana kontuzją Arkadiusza Milika potrwała dłużej niż przewidywano. Polak wybiegł jednak wreszcie na boisko w drugiej połowie meczu przeciwko Nantes, który Marsylczycy wygrali ostatecznie 3:2. Według dziennika L’Equipe, Polak ma wrócić do wyjściowego składu na mecz z Reims.

Milik doznał urazu w meczu reprezentacji Polski ze Szkocją

Z powodu kontuzji opuścił pięć meczów Olympique Marsylii

Według francuskich mediów ma wrócić do podstawowego składu na mecz z Reims

Miesiąc bez gry polskiego napastnika

Bez Milika w składzie Olympique Marsylia radził sobie w ostatnich meczach nad wyraz dobrze. Drużyna wygrała w tym czasie cztery mecze i doznała tylko jednej porażki, w meczu przeciwko Paris-Saint Germain. Jego powrót do zdrowia to niewątpliwie dobra informacja dla sztabu szkoleniowego, który mimo napiętych relacji na linii Milik – Sampaoli docenia klasę Polaka.

Dziennik L’Equipe awizuje Milika do gry w wyjściowym składzie przeciwko Reims, który zaplanowany został na niedzielę o godzinie 20:45. W sobotę PSG zagwarantowało sobie tytuł mistrzowski, ale dla Olympique Marsylii satysfakcjonującym rezultatem będzie wicemistrzostwo. O to należy jednak powalczyć, bo znajdujące się na trzeciej pozycji AS Monaco traci do nich tylko trzy punkty.

Mecz przeciwko Stade de Reims może być tym samym pierwszym dla Arkadiusza Milika spotkaniem, na które wybiegnie w podstawowym składzie od czasu odniesienia kontuzji. Jego przerwa od gry trwała blisko miesiąc. Napastnik ominął z tego powodu pięć meczów.

