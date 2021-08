Kiedy Lionel Messi zagra w PSG swój pierwszy mecz? Wszyscy zadają sobie takie pytanie. Na debiut Messiego w barwach wicemistrza Francji czekają kibice na całym świecie. Goal.com potwierdza jednak, że zarówno Argentyńczyk, jak i Neymar nie zostaną powołani na piątkowe spotkanie przeciwko Brest.

Kibice na całym świecie czekają na debiut Leo Messiego w barwach Paris Saint-Germain

Goal.com donosi jednak, że nie nastąpi to w ten weekend. Argentyńczyk dochodzi do formy po wakacjach i nie jest jeszcze gotowy na trudny meczu ligowego

Kiedy Messi zagra w PSG?

Transfer Lionela Messiego do Paris Saint-Germain to z pewnością największa transakcja trwającego okna transferowego i jednocześnie jedna z największych w historii piłki nożnej. Na debiut Argentyńczyka w nowych barwach czekają kibice na całym świecie. Choć sam zawodnik podczas swojej pierwszej konferencji podkreślił, że potrzebuje czasu na powrót do formy, część kibiców oczekiwała jego debiutu już w zeszły weekend. Wszystko wskazuje jednak na to, że do debiutu La Pulgi w Ligue 1 nie dojdzie nawet w nadchodzącej kolejce.

Goal.com potwierdza bowiem, że Mauricio Pochettino nie zamierza powoływać na piątkowe spotkanie z Brest Messiego. Szkoleniowiec miał indywidualnie poinformować zawodników zaangażowanych w nadchodzący mecz ligowy. Nowy nabytek Paris Saint-Germain kontynuuje proces dochodzenia do formy po wakacjach.

W podobnej sytuacji znajdują się inni latynoscy zawodnicy wicemistrzów Francji. Leandro Paredes oraz Neymar także niedawno powrócili do treningów, a PSG będzie musiało poradzić sobie bez nich w 3. kolejce.

Paryżanie w pierwszych dwóch spotkaniach ligowych zainkasowali komplet punktów, są też wielkim faworytem piątkowego pojedynku ze Stade Brest.

