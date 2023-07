Benjamin Mendy zaledwie pięć dni temu został uniewinniony od wszystkich zarzutów. Dzisiaj były piłkarz Manchesteru City i reprezentacji Francji może ogłosić światu kolejną dobrą wiadomość w swojej sprawie - 28-latek podpisał kontrakt z Lorient i wraca do futbolu po dwóch latach przerwy.

IMAGO/ Darren Staples Na zdjęciu: Benjamin Mendy

Benjamin Mendy wraca do futbolu – Francuz podpisał kontrakt z Lorient

Były reprezentant Francji został uniewinniony od wszystkich zarzutów po niemal dwuletnim procesie

Dla 28-latka Lorient będzie trzecim klubem w ojczyźnie – wcześniej zakładał koszulkę Marsylii i Monaco

Mendy wraca do piłki. Zagra w Ligue 1

Benjamin Mendy po raz ostatni na boisku pojawił się prawie dwa lata temu. Francuz 15 sierpnia 2021 roku zaliczył spotkanie w Premier League i od tej pory nie miał okazji na grę. To efekt trwającego procesu – były piłkarz Manchesteru City (30 czerwca dobiegł końca jego kontrakt z The Citizens) został oskarżony łącznie o siedem gwałtów i próbę kolejnego.

W styczniu Mendy został został oczyszczony z zarzutu sześciu gwałtów, natomiast 14 lipca po jego myśli zakończyła się ostatnia sprawa dotycząca przestępstw związanych z nadużyciem seksualnym. 28-latek nie jest winny żadnego z zarzucanych mu czynów.

Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient.



Le communiqué ➡️ https://t.co/upslF01fWp pic.twitter.com/KzuQSLVD4f — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 19, 2023

Zamknięcie procesu oznaczało, że 10-krotny reprezentant Francji może zacząć myśleć o powrocie do futbolu. Pomocną dłoń wyciągnęło do niego Lorient, z którym obrońca podpisał dwuletnią umowę, ważną do czerwca 2025 roku. Tym samym Mendy ponownie zagra w Ligue 1, na której murawach zaliczył 106 spotkań.