PressFocus Na zdjęciu: Malang Sarr

Melang Sarr został oficjalnie wypożyczony z Chelsea do Monaco. Francuski klub poinformował, że po sezonie ma możliwość wykupu 23-letniego środkowego obrońcy.

Melang Sarr wraca do Ligue 1

Melang Sarr jest czwartym zawodnikiem, który tego lata dołączył do Monaco. Wcześniej do klubu przybyli już Takumi Minamino, Breel Embolo i Thomas Didillon.

Urodzony w Nicei Melang Sarr zadebiutował w Ligue 1 14 sierpnia 2016 roku w miejscowym klubie OGC Nice. Jako 17-letni zawodnik strzelił gola w swoim pierwszym meczu zaliczając bardzo dobry występ.

Po 119 występach dla Nicei Malang Sarr zrobił krok naprzód w swojej karierze, podpisując kontrakt z Chelsea FC, jednym z największych klubów w Europie, latem 2020 roku.

Londyński klub wypożyczył go następnie do FC Porto, gdzie zdobył Superpuchar Portugalii i pomógł Smokom dotrzeć do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W zeszłym sezonie, po powrocie do Chelsea, Malang Sarr zaliczył 21 oficjalnych występów i dodał do swojej listy pucharów Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwa Świata. Sarr występował także we wszystkich młodzieżowych drużynach reprezentacji Francji zaczynając od kadry U16.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do AS Monaco i wrócić do Ligue 1, ligi, w której zaczynałem i którą dobrze znam. Dziękuję klubowi za zaufanie. Teraz nie mogę się doczekać, aby wtopić się w moje nowe otoczenie i poznać moich nowych kolegów z drużyny, pragnąc razem wiele osiągnąć – powiedział Sarr podczas prezentacji.

