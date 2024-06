Kylian Mbappe wciąż nie otrzymał od Paris Saint-Germain zaległych pieniędzy wynikających z zapisów jego kontraktu, donosi "L'Equipe". Doszło do "przepychanek" prawników obu stron, a sprawa ostatecznie może trafić do sądu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG nie wypłaciło Mbappe dwóch pensji i jednej premii

Kylian Mbappe w poniedziałek został zaprezentowany jako nowy zawodnik Realu Madryt. Po wielu tygodniach, a nawet miesiącach spekulacji spektakularny transfer wreszcie stał się faktem. Okazuje się jednak, że francuski gwiazdor wciąż ma niewyjaśnione sprawy ze swoim byłym klubem, czyli Paris Saint-Germain.

Już w ubiegłym tygodniu informowaliśmy na podstawie doniesień z L’Equipe, że klub z Paryża zalega Mbappe z wypłaceniem pensję za kwiecień, a także bonusu lojalnościowego, który miał otrzymać już w lutym. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie koniec tematu. Konflikt nie został zażegnany, a rozpalony do granic czerwoności, bowiem okazuje się, że nie zostały uregulowane następne płatności.

Kolejne doniesienia w tej sprawie ponownie przekazuje “L’Equipe”. Według francuskich dziennikarzy, Paris Saint-Germain zalega Kylianowi Mbappe również z wypłaceniem pensji za maj, przez co doszło do “przepychanek” między prawnikami obu stron. Przewiduje się, że sprawa swój finał może mieć w sądzie.

Kylian Mbappe z pewnością będzie walczył do końca o swoje pieniądze. Według medialnych doniesień paryżanie muszą wypłacić swojemu byłemu gwiazdorowi około 100 milionów euro. Z kolei PSG ma ogromny żal do zawodnika, że ten nie zdecydował się przedłużyć kontraktu i opuścił klub za darmo, co tylko podsyca i tak już napiętą atmosferę.

