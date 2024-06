Hansi Flick został nowym trenerem FC Barcelony, co zwiastuje znaczące zmiany dla niektórych zawodników. Niemiecki szkoleniowiec planuje podjąć kluczowe decyzje dotyczące składu zespołu na przyszły sezon. Jedna z nich dotyczy też Roberta Lewandowskiego.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick odmienił los Lewandowskiego w Barcelonie

Kiedy Xavi prowadził FC Barcelonę, pojawiały się doniesienia, że kilku kluczowych zawodników, w tym Ronald Araujo i nawet Robert Lewandowski, może opuścić klub. Teraz, gdy stery objął Hansi Flick, zamierza dokładnie ocenić sytuację kadrową przed podjęciem ostatecznych decyzji dotyczących odejść lub pozostania zawodników.

Pod wodzą Xaviego, wydawało się niemal pewne, że kapitan zespołu Sergi Roberto pozostanie w klubie na kolejny sezon. Jednak sytuacja ta uległa zmianie, gdyż Barcelona ponownie zastanawia się nad przedłużeniem jego kontraktu. Roberto jest podobno sfrustrowany i rozczarowany nagłą zmianą planów. Na początku sezonu zarząd Blaugrany zapewnił Roberto, że jego kontrakt zostanie przedłużony niezależnie od statusu Xaviego w klubie. Obecnie, z powodu trwających problemów finansowych, Duma Katalonii nie traktuje już priorytetowo jego pozostania w zespole.

Kilka tygodni temu pojawiły się plotki, że Xavi próbował sprzedać Roberta Lewandowskiego, namawiając zarząd do tego ruchu podczas letniego okna transferowego. Jednak przybycie Flicka diametralnie zmieniło sytuację kapitana reprezentacji Polski. Niemiec chce współpracować z Polakiem i wierzy, że będzie ważnym zawodnikiem. Warto zauważyć, że podczas poprzedniej współpracy z Flickiem, Lewandowski miał znakomite wyniki, zdobywając 83 gole i notując 22 asysty w zaledwie 71 meczach.

Pojawiały się też doniesienia, że Barcelona może rozważyć odejście Vitora Roque na podstawie zaleceń Xaviego. Chociaż czołowe europejskie drużyny nadal interesują się Brazylijczykiem, Flick prawdopodobnie da Roque szansę na udowodnienie swojej wartości przed podjęciem decyzji o jego przyszłości. W obozie Roque panuje optymizm co do współpracy z Flickiem. Liczą oni na to, że zmiany wprowadzone przez nowego menedżera zaoferują Roque lepsze możliwości pokazania swojego talentu.

Zobacz również: Ronaldo skomentował transfer Mbappe. Wymowny komentarz legendy Realu