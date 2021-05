Kylian Mbappe wciąż nie parafował nowej umowy z Paris Saint-Gerain. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że mistrz świata z 2018 roku nie podejmie tej decyzji przed startem Euro 2020. Klub z Ligue 1 nie ukrywa, że priorytetem jest dla niego przedłużenie kontrakt z kluczowym zawodnikiem.

Mbappe zwleka z podpisaniem nowego kontraktu

Kylian Mbappe ma umowę ważną z PSG do końca czerwca 2022 roku. Chociaż działacze klubu z Paryża wydają się zdecydowani na to, aby kontynuować współpracę z piłkarzem, to sam zainteresowany ma chyba inne podejście do sprawy. Francuz podobno przedstawił dwa warunki, które mają zostać spełnione, aby podpisał nową umowę z francuską ekipą.

Rozmowy z Mbappe trwają. Jeden ze scenariuszy zakłada, że nowy kontrakt miałby obowiązywać do 2025 roku. W takiej umowie miałaby się znaleźć opcja transferu zawodnika w 2024 roku. Nie od dzisiaj jednak wiadomo, że w głowie Mbappe myśl o transferze tli się od 2019 roku. Możliwymi kierunkami na kontynuowanie kariery są takie kluby jak: Liverpool, czy Real Madryt. Mbappe jest natomiast otwarty na parafowanie kontraktu do 2023 roku, z opcją rozstania w 2022 roku.

Drugim warunkiem stawianym przez Mbappe jest z kolei stworzenie przekonującego projektu sportowego, który może pomóc w wygraniu Ligi Mistrzów. Reprezentant Francji żąda podobno wzmocnień na pozycji prawej obrony i na środku pomocy.

Mbappe dzisiaj wieczorem powalczy z PSG o Puchar Francji. Stołeczna ekipa w starciu na Stade de France zmierzy się z Monaco. Spotkanie zacznie się o 21:15. Francuski piłkarz w trakcie kończącego się sezonu wystąpił łącznie w 45 spotkaniach, w których zdobył 40 bramek.