Kylian Mabppe wywołał lawinę spekulacji po swoich ostatnich wypowiedziach na temat swojej przyszłości. Reprezentant Francji ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain i nie kwapi się go przedłużyć. Hiszpańskie media donoszą, że Real Madryt chce wykorzystać ten fakt.

Kylian Mbappe wciąż nie podjął decyzji ws. swojej przyszłości

Ostatnio zawodnik udzielił wywiadu, który odbił się szerokim echem w świecie piłki nożnej

Zmiana klubu przez zawodnika latem nie jest niemożliwa

Kylian Mbappe niepewny przyszłości

Kylian Mbappe nie ukrywa tego, że gra w szeregach Los Blancos to jego marzenie. Ostatnio zawodnik został zapytany o to, jakie ma lany na przyszłość. Wypowiedział się na ten temat w rozmowie z France Football.

– Niekoniecznie muszę szybko zmienić klub. Muszę podjąć właściwą decyzję, która będzie dla mnie najlepsze, ale przyznam, nie jest to łatwe. Potrzebuję jeszcze czasu – mówił mistrz świata z 2018 roku.

– Jestem w takim momencie kariery, w którym nie mogę na nic narzekać. Czy to jest jednak najlepsze miejsce dla mnie? Nie znam jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Zdaje sobie sprawę z tego, że projekty ze mną i beze mnie nie są takie same dla klubu – kontynuował Mbappe.

Top cette nouvelle formule de @francefootball ! À retrouver chaque mois désormais avec le journal @lequipe et le Mag . Première aujourd’hui avec @KMbappe en Une 👍👍👍 pic.twitter.com/lK2Q3Bclyq — Messaoud Benterki (@m_benterki) June 12, 2021

– PSG rozumie to, co czuję. Dlatego też są świadomi, że nie będę załatwiał wszelkich spraw po kryjomu. Bycie świetnym zawodnikiem zobowiązuje do tego, aby być też dobrym człowiek, zachowując się z odpowiednią klasą – zaznaczył Francuz.

22-latek w ostatniej kampanii wystąpił w 47 spotkaniach, strzelając w nich 42 gole. Mbappe aktualnie przebywa na Euro. Reprezentacja Francji we wtorek zmierzy się w Monachium z Niemcami, a zawodnik PSG bez wątpienia będzie jedną z kluczowych postaci w szeregach Trójkolorowych.

