fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Wśród głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki są Leo Messi i Erling Haaland

Kylian Mbappe uważa, że zasługuje on na zwycięstwo w plebiscycie

– Myślę, że spełniam te kryteria – uważa francuski napastnik

Dla kogo Złota Piłka?

Erling Haaland zakończył sezon 2022/2023 potrójną koroną i mianem najskuteczniejszego zawodnika w Europie. Leo Messi w grudniu 2022 roku zdobył z kolei najważniejsze trofeum w piłce nożnej, jakim jest mistrzostwo świata. Argentyńczyk poprowadził swoją kadrę do triumfu na zeszłorocznym mundialu w Katarze.

Wspomnieni dwaj zawodnicy są głównymi faworytami do wygrania plebiscytu na najlepszego piłkarza minionej kampanii. Bardzo dobre miesiące zaliczył również Kylian Mbappe, choć jego szanse na triumf są niewielkie. Francuski napastnik zdradził natomiast, że spełnia wymagane kryteria i uważa, że zasługuje na wygranie Złotej Piłki.

– Złota Piłka? Zawsze trudno jest mówić o indywidualnych nagrodach, ponieważ trzeba wypromować samego siebie. To coś, co niekoniecznie jest dobrze odbierane przez ogół społeczeństwa. Czy zasługuję na Złotą Piłkę? Przy nowych kryteriach, co teraz się liczy? Przyciąganie wzroku, strzelanie bramek, wpływ na grę i wyniki? Myślę, że spełniam te kryteria. Powiedziałbym, że tak, ale to głosowanie ludzi. Ja podchodzę do niego optymistycznie – przyznał gwiazdor “Trójkolorowych”.

