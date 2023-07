Media: Mbappe może spędzić cały sezon na trybunach

IMAGO / Alexis Sciard Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wciąż nie przedłużył kontraktu z PSG

Paryżanie chcą sprzedać swojego gwiazdora już tego lata

Piłkarz może spędzić rok na trybunach, jeśli nie zgodzi się na transfer

PSG nieugięte ws. Mbappe

Paris Saint-Germain jest nieugięte w sprawie przyszłości Kyliana Mbappe. Nasser Al-Khelaifi zagroził kilkanaście dni temu, że jeśli Francuz nie podpisze nowej umowy z PSG to zostanie sprzedany tego lata. Wygląda na to, że właściciel PSG słowa dotrzymuje. Gwiazdor wciąż nie podjął żadnej decyzji, dlatego klub zdecydował się nie zabierać go na obóz przygotowawczy do Japonii i zawodnik trenuje z piłkarzami wystawionymi na listę transferową.

Le Parisien podaje kolejne wiadomości w tej sprawie i informuje o stanowisku PSG. – Jeśli Mbappe nie przedłuży kontraktu ani nie zaakceptuje żadnej oferty odejścia z klubu – spędzi cały sezon na trybunach – czytamy.

Zawodnik oraz jego otoczenie zostało poinformowane o decyzji PSG. Paryski klub robi wszystko, aby sprzedać Mbappe tego lata i uniknąć jego odejścia za darmo w czerwcu przyszłego roku. W przyszłym tygodniu rozpoczną się negocjacje. Do gry o Francuza włączą się kluby z Arabii Saudyjskiej oraz prawdopodobnie Chelsea. Sytuacji przygląda się Real Madryt.

