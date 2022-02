Mbappe, Ibra, Cavani – porównujemy liczby gwiazd PSG

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Co łączy Kyliana Mbappe, Zlatana Ibrahimovicia oraz Edinsona Cavaniego? Najlepsze lata swojej kariery spędzali w PSG będąc kluczowymi postaciami paryskiego klubu. Cała trójka może pochwalić się znakomitymi liczbami z czasów gry na Parc des Princes. Który z nich statystyki ma najlepsze?

Kylian Mbappe zrównał się z Ibrahimoviciem pod względem ilości zdobytych goli w PSG

Najlepszym strzelcem w historii pozostaje Edinson Cavani

Porównujemy statystyki trzech gwiazd PSG

Mbappe mógłby zostać najlepszym strzelcem w historii PSG

Mimo tak wczesnego etapu kariery Kylian Mbappe już stał się synonimem Paris Saint-Germain. Mistrz Świata z Francją z 2018 roku dołączył do paryskiego klubu z Monaco. Początkowo był wypożyczony, ale transfer miał zapis o obowiązkowym wykupie. Był integralną częścią projektu zakładającego triumf w Lidze Mistrzów, klejnotem francuskiego futbolu. Jednak minęło kilka lat, Paryż wciąż nie osiągnął zamierzonego planu, a wszystko wskazuje na to, że Francuz latem odejdzie za darmo do Realu Madryt.

Niezależnie od przyszłych decyzji, Mbappe zrównał się pod względem ilości zdobytych bramek dla PSG ze Zlatanem Ibrahimoviciem. To uczyniło go drugim najlepszym strzelcem w historii klubu. Teraz pozostaje przed nim już tylko Edinson Cavani – ulubieniec Parc des Pricnes.

Ibrahimović spędził w Paris Saint-Germain dłużej niż w jakimkolwiek innym klubie, bo aż cztery sezony. Dla porównania Cavani występował w Paryżu przez siedem lat wyprzedzając Szweda pod względem ilości zdobytych goli. Kylian Mbappe ma dopiero 23 lata. Gdyby zdecydował się zostać w klubie dłużej to z pewnością on zostałby najlepszym strzelcem w historii klubu. – Pozostał mi jedynie Cavani, który teraz jest najlepszy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Bycia najlepszym strzelcem w historii nie można zignorować – przyznał Francuz.

Kylian Mbappe Zlatan Ibrahimović Edinson Cavani Występy 205 180 301 Gole 156 156 200 Asysty 78 61 43 Gole z rzutów karnych 15 31 74 Gole na minuty 103 96 113 Gole i asysty na minuty 69 69 93

Zobacz również: Kane i Pochettino znów w jednym klubie? Są na to szanse