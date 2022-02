Pressfocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino i Harry Kane

Manchester United chce zatrudnić Mauricio Pochettino. W takim przypadku na Old Trafford z Tottenhamu może przenieść się Harry Kane.

Mauricio Pochettino może zostać latem trenerem Manchesteru United

W przypadku zatrudnienia Argentyńczyka, na Old Trafford mógłby trafić jego dobry znajomy

Duet Kane – Pochettino reprezentujący Manchester United byłby bardzo ciekawy

Angielski może sprowadzić duet Kane – Pochettino

W tabeli Premier League Manchester United zajmuje aktualnie czwarte miejsce. Zespół Ralfa Rangnicka wypełnia zatem cel minimum, czyli kwalifikację do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na Old Trafford nikt się tym nie zadowala, więc klub szuka rozwiązania mającego zapewnić lepsze wyniki.

Pierwszy celem Manchesteru United przed startem sezonu 2022/2023 jest wybranie szkoleniowca. Klub ma już listę kandydatów, z którymi planuje wstępne rozmowy. Wysoko znajduje się na niej Mauricio Pochettino. Argentyńczyk łączony jest z opuszczeniem PSG, a powrót do Premier League to dla niego świetna perspektywa.

W przypadku zatrudnienia Pochettino, z argentyńskim trenerem ponownie współpracować może Harry Kane. Anglik pod wodzą tego szkoleniowca spisywał się wybornie. Strzelił bowiem aż 169 goli oraz zaliczył 27 asyst.

Kane latem minionego roku chciał zostać zawodnikiem Manchesteru City. Aktualny zwycięzca Premier League dążył do jego pozyskania, ale weto postawił Tottenham. Transfer Anglika do zespołu Pepa Guardioli wydaje się teraz nierealny, ponieważ Obywatele przybliżają się do pozyskania Erlinga Haalanda. Wobec tego dla Kane’a świetną alternatywą może być dołączenie do Manchesteru United i ponowna współpraca z Mauricio Pochettino.

