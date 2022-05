PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Kylian Mbappe? Takie pytanie zadają sobie piłkarscy kibice na całym świecie. W czwartek we francuskich mediach pojawiły się informacje, że Francuz przedłuży kontrakt z Paris Saint-Germain, ale bardzo szybko doniesienia o uzyskaniu porozumienia w tej sprawie zdementowała matka zawodnika Fayza Lamary.

Kylian Mbappe nadal nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości

Francuskie media w czwartek informowały o osiągnięciu przez piłkarza porozumienia z PSG w sprawie podpisania nowego kontraktu

Doniesieniom tym kategorycznie zaprzecza matka piłkarza

Matka Mbappe zareagowała na medialne sensacje

Obecna umowa Kyliana Mbappe z PSG wygasa z końcem czerwca, co sprawia, że może odejść do innego klubu bez konieczności zapłaty odstępnego. Nie jest również tajemnicą, że o pozyskanie reprezentanta Francji mocno zabiegają przedstawiciele Realu Madryt, którzy rozmowy z nim w tej sprawie prowadzą od dłuższego czasu.

Z działań mających na celu zatrzymanie Mbappe nie rezygnują również władze PSG, a jak potwierdził goal.com, w ostatnim czasie zostały one zintensyfikowane. W czwartek francuskie Le Parisien poinformowało nawet, że obie strony miały dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu do 2024 roku. Francuz za złożenie podpisu pod nową umową miałby otrzymać bonus w wysokości 100 milionów euro, a za każdy rok jej obowiązywania kolejne 50 milionów euro.

Na doniesienia te bardzo szybko zareagowała matka zawodnika Fayza Lamari. – Informacje o przedłużeniu kontraktu przez Kyliana są całkowicie nieprawdziwe – powiedziała na łamach hiszpańskiego dziennika Marca.

Wszystko wskazuje na to, że na ostateczne decyzje Mbappe w sprawie jego przyszłości będzie trzeba poczekać do końca obecnego sezonu. Przed drużyną z Parc des Princes są jeszcze trzy spotkania – z Troyes, Montpellier i Metz.

