Pressfocus Na zdjęciu: Amine Harit

Amine Harit z powodu kontuzji odniesionej w ostatnim meczu ligowym został skreślony z listy powołań do reprezentacji Maroko na mundial. Jak przekazali dziennikarze L’Equipe, jego uraz jest na tyle poważny, że wykluczy go z gry już do końca sezonu.

Amine Harit z powodu uraz odniesionego w meczu ligowym nie pojechał na mundial w Katarze

Kontuzja Marokańczyka okazała się poważniejsza niż zakładano

25-latek nie zagra już w tym sezonie

Dramat pomocnika Olympique Marsylia

O wielkim pechu może mówić Amine Harit. Pomocnik Olympique Marsylia doznał poważnego urazu w meczu z AS Monaco i przez to nie pojedzie na mundial z reprezentacją Maroko. W kadrze zastąpił go Anass Zaroury.

Dziennikarze L’Equipe przekazali, że kontuzja Marokańczyka może okazać się poważniejsza, niż zakładano. Ich zdaniem, 25-latek doznał poważnego urazu kolana i prawdopodobnie nie będzie zdolny do gry już do końca sezonu. To fatalna wiadomość dla sztabu szkoleniowego Olympique Marsylia.

J’ai attendu un peu avant de prendre la parole car j’avais besoin de temps pour moi, avec mes proches. Comme vous pouvez l'imaginer, au delà de la douleur physique, c'est difficile de réaliser que le rêve d’une Coupe du monde s'envole à quelques heures de le vivre. pic.twitter.com/czX4S0PonP — Amine Harit (@Amine_000) November 17, 2022

Klub poinformował, że Harit przeszedł operację uszkodzonego kolana. Zawodnik za pośrednictwem social mediów przekazał, że to zdecydowanie najgorsza kontuzja w jego karierze. W tym sezonie pomocnik odgrywał istotną rolę w drużynie. Wystąpił w 16 meczach i zanotował w nich jedno trafienie i trzy asysty.

Przeczytaj także: Zmiany w kadrze Argentyny, dwóch piłkarzy wypada z gry