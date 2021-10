Marco Veratti to ważne ogniwo Paris Saint-Germain. Włoch myśli jednak o przyszłości i wybrał klub, który wzmocni po opuszczeniu Paryża.

Marco Veratti od lat stanowi o sile Paris Saint-Germain

Włoch podkreślił, że czuje się szczęśliwy

28-latek ma już jednak przygotowany następny klub w karierze

Veratti wytłumaczył powody wyboru kolejnego klubu w karierze

Marco Veratti to jeden z pierwszych znanych zawodników, których blisko dekadę temu sprowadziło marzące o sukcesach Paris Saint-Germain. Włoch sprostał oczekiwaniom i stał się jedną z legend paryskiego klubu. Wygrał z nim prawie 30 trofeów. Od 2012 roku, rozegrał 350 meczów. Strzelił w nich blisko 9 goli i zaliczył prawie 60 asyst. 28-latek nie ukrywa zadowolenia z powodu pobytu w PSG.

– Miałem okazję grać wspólnie z wielkimi mistrzami, a także przeciwko nim. To jest dokładnie to, co chciałem w życiu robić. Zakochałem się w PSG i dlatego zawsze staram się dać z siebie wszystko dla tego klubu – powiedział Marco Veratti.

– Przyjechałem tutaj, gdy byłem dzieckiem. Pochodzę z małego miasteczka i w Paryżu znalazłem wszystko. Tutaj urodziły się moje dzieci, mieszkałem we Francji w najlepszych latach mojego życia. To wszystko pozostawi niesamowite wspomnienia – dodał pomocnik PSG, który zdradził co zamierza uczynić po opuszczeniu PSG.

– Wrócę do Pescary. Po latach spędzonych w tym wspaniałym mieście, w Paryżu, wrócę do domu razem z przyjaciółmi i rodziną. Do tego jest tam morze i góry – zdradził Marco Veratti, który jest wychowankiem aktualnie występującej w Serie C Pescary. 28-latek właśnie stąd przeniósł się do stolicy Francji.

