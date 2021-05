Neymar wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości w Paris Saint-Germain. Tym samym bardzo ciekawie zapowiada się letnie okienko transferowe. Ciekawe jest to, że już nawet jeden z przedstawicieli klubu z Ligue 1 nie jest pewny, że uda się zatrzymać Brazylijczyka na kolejną kampanię.

Leonardo podkreśla, że należy zachować spokój

Neymar najczęściej w ostatnim czasie był łączony z przeprowadzką do Barcelony. Gdyby tak się stało, to zawodnik wróciłby do klubu, z którym rozstał się za ponad 220 milionów euro, aby dołączyć do PSG.

Jeszcze jakiś czas temu dyrektor sportowy paryżan Leonardo wydawał się pewny tego, że Neymar przedłuży umowę z klubem. Najnowsze doniesienia w tej sprawie sugerują, że optymizm działacza PSG słabnie.

– Musimy zachować spokój w sprawie – przekonywał Leonardo w sprawie dotyczącej przyszłości jednej z gwiazd w zespole w rozmowie z El Chiringuito. Były reprezentant Brazylii był w Barcelonie, aby oglądać, jak kobieca drużyna PSG przegrywa z Blaugraną w półfinale Ligi Mistrzów.

51-latek unikał udzielania odpowiedzi na temat przyszłości Neymara i Mbappe. – Przyjechałem do Barcelony w celu obejrzenia spotkania z udziałem kobiecych zespołów. Niestety przegraliśmy – rzekł Leonardo.

Wiadomo natomiast, że klub z Paryża miał plan, aby przedłużyć kontrakty z Neymarem i Mbappe o rok. Francuz i Brazylijczyk nie podjęli jednak decyzji w sprawie, co rodzi mnóstwo spekulacji. W kontekście mistrza świata z 2018 roku mówi się dużo o Realu Madryt. Tymczasem Brazylijczyk najczęściej jest łączony z powrotem do ekipy z Camp Nou.