PressFocus Na zdjęciu: Teji Savanier

Wyniki 28. kolejki Ligue 1. W pierwszej sobotniej konfrontacji HSC Montpellier tylko zremisowało z OGC Nice 0:0. Gospodarze od 35. minuty grali z przewagą jednego zawodnika. Dodatkowo w pierwszej połowie nie wykorzystali rzutu karnego. Teji Savanier chciał podcinką pokonać golkipera rywali, ale ten wyczuł jego intencje. W drugim meczu AC Troyes wygrało z FC Nantes 1:0. Kanarki przegrały po raz pierwszy od 6 lutego. Prezentujemy wyniki i strzelców goli wszystkich potyczek.

Kibice Montpellier mogą być zawiedzeni, jeden gol w Troyes

Na początek sobotnich zmagań HSC Montpellier grało z OGC Nice. W 35. minucie czerwony kartonik za faul we własnym polu karnym zobaczył Dante. Gospodarze mieli „jedenastkę”. Podszedł do niej Teji Savanier, który chciał pokonać golkipera rywali techniczną podcinką. Ten jednak został na środku i bez problemu złapał piłkę. Jak się finalnie okazało, była to interwencja na wagę jednego oczka, bo mecz zakończył się remisem 0:0.

Marcin Bułka przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych gości.

W drugim meczu AC Troyes rywalizowało z FC Nantes. W 43. minucie golkipera Kanarków pokonał Ike Ugbo, któremu asystował Xavier Chavalerin. Po zmianie stron oba kluby miały swoje sytuacje, ale finalnie spotkanie zakończyło się po myśli gospodarzy.

Wyniki 28. kolejki

Montpellier – Nice 0:0

Troyes – Nantes 1:0 (1:0)

Ike Ugbo (43′)