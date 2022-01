PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Wyniki 21. kolejki Ligue 1. AS Saint-Etienne przegrało u siebie z RC Lens 1:2. Przemysław Frankowski grał w szeregach gości przez nieco ponad godzinę. W drugim sobotnim spotkaniu PSG pokonało Brest 2:0. Prezentujemy wyniki i strzelców goli ostatnich meczów.

Bez niespodzianki w Saint-Etienne, pewna wygrana paryżan

AS Saint-Etienne nie było faworytem w spotkaniu z RC Lens. To Frankowski i spółka według bukmacherów mieli zdobyć komplet oczek… Do przerwy prowadzili jednak Zieloni. Bramkę strzałem z woleja zdobył Ryad Boudebouz, któremu asystował z lewej strony pola karnego Adil Aouchiche.

Gospodarze długo utrzymywali korzystny wynik. Końcówka należała jednak do przyjezdnych. Najpierw wyrównał Florian Sotoca. W doliczonym czasie gry zwycięstwo gościom zapewnił zaś Seko Fofana.

W drugiej potyczce PSG grało z Brestem. Wicemistrzowie Francji objęli prowadzenie po pół godzinie gry. Wtedy to Georginio Wijnaldum zagrał do Kyliana Mbappe. Zawodnik PSG uderzył z kilkunastu metrów, piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła obok golkipera gości.

W 53. minucie Nuno Mendes wypatrzył Thilo Kehrera, a ten pokonał Marco Bizota strzałem z pierwszej piłki. Więcej goli nie padło i paryżanie zanotowali już 15. zwycięstwo w kampanii 2021/22.

Wyniki 19. kolejki

AS Saint-Etienne – RC Lens 1:2 (1:0)

Ryad Boudebouz (38′) – Florian Sotoca (77′), Seko Fofana (90+4′)

PSG – Brest 2:0 (1:0)

Kylian Mbappe (32′), Thilo Kehrer (53′)