PressFocus Na zdjęciu: gracze Lens

Wyniki 15. kolejki Ligue 1. Gracze Lens wygrali z Clermont 2:1. Dla gospodarzy była to już piąta kolejna wiktoria. W szeregach Lens wystąpił Przemysław Frankowski, a w drużynie gości Mateusz Wieteska. W drugiej sobotniej potyczce Rennes pokonało Toulouse 2:1. Goście w czterech ostatnich meczach nie zanotowali ani jednej wiktorii. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Trzy gole w Lens, Rennes lepsze od Toulouse

Lens grało z Clermont. Od początku zobaczyliśmy dwóch Polaków: Frankowskiego (Lens) i Wieteskę (Clermont). Po pierwszej połowie bardziej zadowolony mógł być ten drugi. W końcu Clermont prowadziło 1:0 – w 39. minucie bardzo niefortunnie zagrał Salis Abdul Samed, który skierował piłkę do własnej siatki.

Po zmianie stron lepiej spisywali się gospodarze, którzy strzelili dwa gole i finalnie zanotowali piąte zwycięstwo z kolei. Dobre zawody rozegrał bardzo aktywny tego wieczora Frankowski, który brał udział przy obu bramkach. Warto dodać, że Łukasz Poręba przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych, a Adam Buksa jest kontuzjowany (obaj Lens).

Rennes rywalizowało z Toulouse. Do przerwy zobaczyliśmy tylko jednego gola. Zdobył go w 25. minucie Benjamin Bourigeaud. Goście zdołali odpowiedzieć, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy, którzy zwyciężyli 2:1. Bramkę na wagę trzech oczek zdobył Arnaud Kalimuendo.

Wyniki 15. kolejki

Lens – Clermont 2:1 (0:1)

Wesley Said (60′), Seko Fofana (69′) – Salis Abdul Samed (39′ – gol samobójczy)

Rennes – Toulouse 2:1 (1:0)

Benjamin Bourigeaud (25′), Arnaud Kalimuendo (58′) – Thijs Dallinga (55′)